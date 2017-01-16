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16.01.2017 18:25

"Лыжня зовет!" Мурманчане отметили всероссийский День снега

Елена Сивонен.

Всероссийский день снега отметили мурманчане очередным выходом на лыжню. Для участников 46-го массового конкурса "Лыжня зовет!", да и просто для почитателей зимнего вида спорта, организуют бесплатный автобус - от конечной троллейбуса "Тройки" на Радищева до КП-2 и обратно. Каждые полчаса. По средам, субботам и воскресеньям. Проезд бесплатный. Автобус популярный. Свободных мест почти не бывает. Все - на лыжню!
Блиц-опрос: "Это замечательно, что ходят рейсы, потому что каждый человек, который соберется, без машины, например, а таких много, может приехать, поприсутствовать в таком замечательном месте, покататься на лыжах. Это очень хорошо, что ходит автобус.- Правильно сделали, что пустили этот автобус. Мы уже не первый год сюда приезжаем, нам нравится. - Удобно, удобно, очень хорошо. Я то рано выхожу, часов в 9, часа в три прихожу".
"Лыжня зовет!" - соревнования, которые проводят в Мурманске с 1971-го года. И каждый раз на трассу выходят тысячи спортсменов - профессионалов и любителей. Она освещенная — ежедневно - с 16 часов до 21.00. Протяженность - 2100 метров. Кроме "Снежинки", для лыжников - Семеновское озеро. Участникам соревнований выдают специальные карточки. В них проставляют данные, количество пройденных километров. Сдача дневников спортсменов - 9 апреля по окончанию конкурса. Организаторы подведут итоги. Лучших наградят медалями, кубками, дипломами и ценными подарками.
Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Дмитрий Блохин : "В среднем, как мне сейчас семья рассказала, - мама, дочка и бабушка, - они проходят 10 километров в день. Говорят, можем и больше. Есть и такие, которые сотни километров проходят за эти три-четыре месяца конкурса. Потом мы их чествуем, как лучших. Определяем лучшие семьи и лучших в каждой возрастной категории".
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