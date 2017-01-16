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16.01.2017 15:15

В Североморске полицейские рассказали подросткам о законопослушном поведении

В рамках ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед мороз» сотрудниками полиции города организован ряд мероприятий профилактической направленности.

Целью мероприятий была профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение доверия населения к полиции, формирование положительного образа сотрудника внутренних дел.

Одним из них стала встреча полицейских с воспитанниками кадетского корпуса общеобразовательной школы, на которой присутствовало более 30 ребят. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции в неформальной обстановке провели с подростками конкурсы, рассказали об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия. Полицейские также объяснили правила поведения в публичных местах, на проезжей части и транспортных объектах.

Прощаясь, организаторы акции вручили ребятам призы и подарки – футболки и браслеты с призывами к здоровому образу жизни.


/ Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области /
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