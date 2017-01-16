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16.01.2017 15:00

В Мурманске начался прием заявок на участие в областном детско-юношеском конкурсе авторской песни «Маленький фонарщик»

Начался прием заявок на участие в областном детско-юношеском конкурсе авторской песни «Маленький фонарщик», который пройдет с 24 по 26 февраля 2017 года в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и на турбазе «Ирвас».
К участию приглашаются авторы и исполнители в возрасте до 18 лет. Конкурсанты должны представить свои произведения в следующих номинациях: «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвященной Году экологии (песни о природе, собственного сочинения и песни других авторов).
Члены жюри оценят  исполнительское мастерство, уровень (технику) владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру.
Всем участникам вручаются дипломы за участие. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации, Лауреата в каждой номинации и Гран-при конкурса.
Программа областного конкурса включает в себя экскурсионную программу для всех участников, благотворительные концерты, вечер общения участников «Гитара по кругу», мастер-классы членов жюри, гала-концерт областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик» и торжественное награждение победителей.
Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2017 года. С Положением о фестивале можно ознакомиться на сайте www.odkkirova.ru  (раздел «Документы»), там же вы найдете заявку на участие.
Мероприятие направлено на популяризацию жанра авторской песни, как средства формирования позитивных социальных установок среди детей, подростков и молодёжи, эстетической культуры слушателей, а также на развитие познавательных интересов у подрастающего поколения и повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников.

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-75-35, 8-921-157-92-46


/ Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М.Кирова /
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