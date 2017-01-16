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16.01.2017 15:45

За прошедшие выходные пенсионеры Мурманской области передали мошенникам около 750 тысяч рублей

В полицию Мурманска 14 декабря обратилась жительница областного центра 1957 года рождения с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сыном, после чего сообщил, что у него закончился срок действия банковской карты, поэтому он не может осуществить важную финансовую операцию. «Сын» попросил маму передать его «другу» деньги, для чего жительница Мурманска отправилась к ближайшему банкомату и сняла 65 тысяч, которые передала курьеру, представившемуся другом сына. Только после этого северянка позвонила настоящему сыну и с удивлением узнала, что никаких денег он у нее не просил и тем более не получал. По факту возбуждено уголовное дело.
Еще одна жительница Первомайского округа областного центра 1938 года рождения «помогла» своему внуку, у которого возникли «серьезные проблемы». Пенсионерка сняла в отделении банка 591 тысячу рублей и отдала незвестной, после чего позвонила настоящему родственнику и поняла, что стала жертвой мошенников.
В Ленинском округе от действий мошенников пострадала пенсионерка 1934 года рождения, которая передала мошенникам 30 тысяч рублей за освобождение друга ее сына от уголовной ответственности за драку с полицейским.
В Октябрьском округе областного центра пенсионерка отдала мошенникам 35 тысяч рублей, чтобы «помочь» внуку, который попал в сложную жизненную ситуацию. Только после того, как женщина отдала деньги курьеру, она перезвонила настоящему внуку и поняла, что ее обманули.
15 января в полицию обратилась жительница Ленинского округа Мурманска 1941 года рождения, рассказав полицейским, что ей позвонил неизвестный на стационарный телефон в ночное время. Злоумышленник сообщил пенсионерке, что ее племянник совершил ДТП и чтобы урегулировать вопрос срочно нужны деньги. Мурманчанка передала курьеру 25 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам и узнала, что ее племянник находится дома и что никаких ДТП он не совершал.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Стоит отметить, что все потерпевшие знали о таких схемах мошенничества от полицейских, родственников либо из СМИ, однако все равно отдали деньги мошенникам.


Полиция Мурманской области просит рассказать пожилым родственникам о подобных фактах телефонных мошенничеств, особенно акцентировать внимание пенсионеров на то, что все поступающие на мобильные или станционарные телефоны звонки или смс-сообщения необходимо перепроверять, перезванивая настоящим родственникам, и ни в коем случае ни под каким предлогом не передавать деньги неизвестным лицам.

 
/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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