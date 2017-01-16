"Юнармеец Заполярья". В Гаджиево подняли флаги на новых современных катерах

Алексей Котович.

В главной базе подводных сил Северного флота - Гаджиево - состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага России на двух новейших противодиверсионных катерах и присвоения одному из них наименования "Юнармеец Заполярья".

Холодный блеск металла плюс свежая краска - такое впечатление, что катера только-только сошли со стапелей. Тем не менее, позади успешно пройденный четырехмесячный комплекс государственных испытаний. Проект за номером 21980 - новый. Корабль способен выполнять задачи при пятибалльном шторме. Экипаж - 8 моряков, скорость хода - выше 20 узлов.

Командир противодиверсионного катера "Юнармеец Заполярья" Олег Гладырев: "Для такого корабля это важная цифра, в связи с тем, что противник может быть объявлен в каком-то из районов и выдвижение туда максимально быстрым должно быть для обнаружения и поиска".

Специалисты уже отметили высокую эффективность проекта "Грачонок". Построенные на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске катера предназначены для охраны и обороны военных объектов флота, борьбы с диверсионными силами в акваториях баз и на ближних подходах к ним. При этом являются новейшими, на сегодняшний день ударными поисково-спасательными комплексами.

Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами. Также у них на вооружении противодиверсионные гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы. А радиоэлектронное оборудование позволяет находить и отслеживать объекты, находящиеся и перемещающиеся под водой.

На церемонии, рядом с представителями штаба Северного флота - участники всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", в честь которого получил название один из катеров.

Участник всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Сергей Мешок: "Когда ты заходишь на катер, ты в первую очередь чувствуешь, что это огромная работающая машина, в первую очередь - машина. И тебя берет гордость за то, что именно у твоей страны есть такое вооружение".

Как отметил командующий подводными силами флота - новое название корабля обязывает развивать связи между экипажем катера и юнармейцами гарнизона.

Командующий подводными силами Северного флота, контр-адмирал Владимир Гришечкин: "Движение набирает силу, несомненно оно является позитивным. И способствует дальнейшему патриотическому развитию и воспитанию нашего подрастающего поколения".

С момента подъема флага катера официально вошли в состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами. Причем, это только "первая ласточка". В ближайшее время корабли этой серии поступят и в другие гарнизоны командования подводных сил.

