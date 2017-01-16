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16.01.2017 15:30

Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку «Эдуард Мане. К 185-летию со дня рождения»

18 января в 11.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, 1 этаж, холл) начнет работу выставка одной картины «Эдуард Мане» из цикла выставок «Дар Нади Леже».

Эдуард (Эдуар) Мане - французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма.
На выставке представлена факсимильная репродукция работы Эдуарда Мане «В саду виллы в Бельвю» из собрания музея. В 1880 году художник провёл лето в Бельвю, в предместьях Парижа, где он арендовал дом и написал несколько картин на пленэре в саду. Оригинал работы находится в Цюрихе в частном собрании Эмиля Бюрле.
Выставка будет работать до 22 января.


/Мурманский областной художественный музей/
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