Депутаты горсовета оценили транспортную доступность и работу по уходу за придомовыми территориями в Росляково

Яков Осетров.

Депутаты Мурманского горсовета посетили Росляково. Рейд - знаковый, ведь с того момента, как посёлок стал микрорайоном столицы Заполярья, прошло 2 года, и сегодня можно подвести некоторые итоги реформы. Первым делом оценили транспортную доступность. К росляковцам проложен 33-й автобусный маршрут, сделаны новые остановки. Для безопасности пешеходов светофоры оборудованы кнопками вызова. Увеличено количество машин по вечерам. Задержки, конечно, есть, но они связаны только с ситуацией на дорогах.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска, генеральный директор ОАО "Мурманэлектротранспорт" Сергей Коробков: "Иногда идут сбои расписания, а в последнее время даже не иногда - но могу сказать, что начиная с 12 сентября, когда мы поехали, ни одного дня не было, чтобы меньше машин было на линиях по расписанию. То есть, все идёт чётко".

Депутаты побывали во дворах и в сквере. В 2017 здесь обустроят дорожки и поставят фонари. Во всем Росляково продолжат ремонт уличного освещения, лестниц, тротуаров и дорог. Отмечен вклад управляющий компаний - свалки исчезли, кровли не текут.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Убрано, ухожено, почищены дороги, подъезды, ступеньки. Не увидели мы такого, что к сожалению, видим в Мурманске. Колейности на дорогах нет - проезд свободный. Сосулек на крышах нигде не увидели. Поэтому приятно, мы радуемся за росляковцев".







