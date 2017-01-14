15 января Следственному комитету России исполняется 6 лет

Артем Дашевский.

15 января исполняется шесть лет со дня образования Следственного комитета России как самостоятельной структуры. До этого он входил в состав прокуратуры и занимался уголовным производством. С тех пор цели и задачи не изменились - исполнение уголовного законодательства. Сегодня на вооружении регионального Следственного управления современные технологии и средства. Совершенствуются методы работы. В настоящее время штатная численность Следственного управления - больше 120 человек. Все они высококвалифицированные специалисты, которые стоят на страже законности и безопасности северян.





