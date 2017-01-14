В первый рабочий рейс вышел новый дизель-электрический ледокол "Новороссийск", построенный на Выборгском судостроительном заводе

Ледокол вышел из морского порта Большой порт Санкт-Петербург по направлению в Белое море. В начале февраля «Новороссийск» приступит к работе по ледокольному обеспечению судов на направления Кандалакша и Архангельск. Во время перехода новый дизель-электрический ледокол совершит технический заход в порт Мурманск. В Белом море «Новороссийск» будет работать на ледокольных проводках крупнотоннажных судов в ледовых условиях.

Напомним, ледокол «Новороссийск» построен с применением передовых технологий и способен преодолевать льды толщиной до полутора метров. Это один из трех линейных дизель-электрических ледоколов, построенных в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».



