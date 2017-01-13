Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
13.01.2017 19:20

Чудеса художественного маневрирования. Уборка Мурманска от снега ведется круглосуточно, но автолюбители не внимают просьбам коммунальщиков

Наталия Бурдина.

Усиленная борьба со снегом. Уборка на мурманских дорогах ведется круглосуточно. Очистить город мешают неправильно припаркованные авто и водителям спецтехники приходится проявлять чудеса художественного маневрирования.
На часах далеко за полночь - город спит. Коммунальщики продолжают работать, убирают улицы от снега. Но и в этот раз не обошлось без проблем.
Улица Фролова. Водителей предупреждали заранее - машины убрать. Но только часть автовладельцев прислушалась к коммунальщикам.  
Мастер муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Александр Смирнов: "В начале смены были эти автомобили все переписаны, данные переданы в ГИБДД. И, как мы видим, вот, допустим, участок, который находится за мной, здесь сплошняком стояли машины. И мы видим, что половина машин - скажем спасибо сознательным владельцам автомобилей - они их убрали и перепарковали в другое место".
Дорожной технике пришлось аккуратно лавировать между оставшимися припаркованными легковушками. Но и это еще полбеды.
Механизатор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Виктор Гузёв: "Есть водители понимающие - уступят, а есть и, видели сами, таксисты прутся и все равно, им надо проехать и все. И что знак стоит - им бесполезно доказывать, еще и сигналят или сзади подпирают".
В итоге на уборку улицы ушло больше времени. Всего на Фролова этой ночью работали 2 погрузчика - фронтальный и лаповый, плюс 7 самосвалов.
Машинист снегопогрузчика муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Александр Коноплёв: "Мне же надо отрезать вал, чтобы я грузил, машины с другой стороны стоят, и вал никак не положить. Если я встану, движение закрывается полностью - это надо кирпич ставить, гаишников, перекрывать дорогу, машины все убрать".
И предстоящей ночью техника в районе Больничного городка, как и на Гвардейской, будет работать снова. Очистят дороги на Октябрьской, Володарского. Также - на Кирова, Морской, Марата, Ледокольном проезде. Вся информация о том, когда и на каких улицах планируется уборка снега, размещена на сайте мэрии. И, наверное, все-таки проще на время сменить место парковки, чем потом откапывать свое авто из снежной ловушки.



← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.37
Евро = 63.12
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.