Чудеса художественного маневрирования. Уборка Мурманска от снега ведется круглосуточно, но автолюбители не внимают просьбам коммунальщиков

Наталия Бурдина.
Усиленная борьба со снегом. Уборка на мурманских дорогах ведется круглосуточно. Очистить город мешают неправильно припаркованные авто и водителям спецтехники приходится проявлять чудеса художественного маневрирования.
На часах далеко за полночь - город спит. Коммунальщики продолжают работать, убирают улицы от снега. Но и в этот раз не обошлось без проблем.
Улица Фролова. Водителей предупреждали заранее - машины убрать. Но только часть автовладельцев прислушалась к коммунальщикам.
Мастер муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Александр Смирнов: "В начале смены были эти автомобили все переписаны, данные переданы в ГИБДД. И, как мы видим, вот, допустим, участок, который находится за мной, здесь сплошняком стояли машины. И мы видим, что половина машин - скажем спасибо сознательным владельцам автомобилей - они их убрали и перепарковали в другое место".
Дорожной технике пришлось аккуратно лавировать между оставшимися припаркованными легковушками. Но и это еще полбеды.
Механизатор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Виктор Гузёв: "Есть водители понимающие - уступят, а есть и, видели сами, таксисты прутся и все равно, им надо проехать и все. И что знак стоит - им бесполезно доказывать, еще и сигналят или сзади подпирают".
В итоге на уборку улицы ушло больше времени. Всего на Фролова этой ночью работали 2 погрузчика - фронтальный и лаповый, плюс 7 самосвалов.
Машинист снегопогрузчика муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Александр Коноплёв: "Мне же надо отрезать вал, чтобы я грузил, машины с другой стороны стоят, и вал никак не положить. Если я встану, движение закрывается полностью - это надо кирпич ставить, гаишников, перекрывать дорогу, машины все убрать".
И предстоящей ночью техника в районе Больничного городка, как и на Гвардейской, будет работать снова. Очистят дороги на Октябрьской, Володарского. Также - на Кирова, Морской, Марата, Ледокольном проезде. Вся информация о том, когда и на каких улицах планируется уборка снега, размещена на сайте мэрии. И, наверное, все-таки проще на время сменить место парковки, чем потом откапывать свое авто из снежной ловушки.