Вся жизнь - служению Мельпомене. Сегодня юбилей у замечательной актрисы театра Северного флота Маргариты Конториной

Татьяна Нестерова.

Вся жизнь - театр. Сегодня поздравления с юбилеем принимает прекрасная актриса театра Северного флота, народная артистка России Маргарита Конторина. Службе в Заполярном храме Мельпомены она отдала 42 года.

"Не успела оглянуться, и уже как 42 года на сцене театра Северного флота", - говорит Маргарита Васильевна. Родилась в блокадном Ленинграде, с детства мечтала о театре и, окончив драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе, отправилась в долгий творческий путь. Флотский театр стал ее вторым домом, семьей. Работа никогда не была в тягость, только в радость. С коллективом объездила весь Кольский полуостров.

По натуре темпераментная, с сильным характером, блестящим юмором Маргарита Васильевна играла классику, характерные роли. Живка в "Госпоже министерше", тетя Паша в "Шутках в глухомани", хозяйка Нискавуори в "Каменном гнезде".

Народная артистка России Маргарита Конторина: "Очень люблю эту роль и считаю, что она очень глубокая, драматическая и очень трагедийная".

В творческой галерее актрисы более ста ролей. В кино - одна, маленькая, в фильме "Первый после Бога", который снимался в Полярном. Но о несостоявшейся карьере в кино Маргарита Васильевна ничуть не сожалеет.

Народная артистка России Маргарита Конторина: "Театр и кино - это совершенно разные вещи. Театр - это живое. Это жизнь. Это каждый день. И каждый раз, когда ты играешь - это все равно что-то новое, и каждый спектакль идет по-новому. Один в один сыграть невозможно".

С высоты творческого и жизненного опыта в канун Старого Нового года всем нам, северянам, звезда заполярного театра пожелала исполнения желаний.

Народная артистка России Маргарита Конторина: "Чтобы все задуманное получалось, выполнялось. Чтобы было море любви, уважение близких. Чтобы люди не ссорились, чтобы часто встречались и чтобы, конечно, берегли друг друга".

Общение с большой актрисой - огромное удовольствие, и оно продолжится в этом году. В афише театра несколько спектаклей с ее участием. А 27 марта назначен творческий вечер Маргариты Конториной.







