Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
13.01.2017 18:40

Вся жизнь - служению Мельпомене. Сегодня юбилей у замечательной актрисы театра Северного флота Маргариты Конториной

Татьяна Нестерова.

Вся жизнь - театр. Сегодня поздравления с юбилеем принимает прекрасная актриса театра Северного флота, народная артистка России Маргарита Конторина. Службе в Заполярном храме Мельпомены она отдала 42 года.
"Не успела оглянуться, и уже как 42 года на сцене театра Северного флота", - говорит Маргарита Васильевна. Родилась в блокадном Ленинграде, с детства мечтала о театре и, окончив драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе, отправилась в долгий творческий путь. Флотский театр стал ее вторым домом, семьей. Работа никогда не была в тягость, только в радость. С коллективом объездила весь Кольский полуостров.  
По натуре темпераментная, с сильным характером, блестящим юмором Маргарита Васильевна играла классику, характерные роли. Живка в "Госпоже министерше", тетя Паша в "Шутках в глухомани", хозяйка Нискавуори в "Каменном гнезде".
Народная артистка России Маргарита Конторина: "Очень люблю эту роль и считаю, что она очень глубокая, драматическая и очень трагедийная".
В творческой галерее актрисы более ста ролей. В кино - одна, маленькая, в фильме "Первый после Бога", который снимался в Полярном. Но о несостоявшейся карьере в кино Маргарита Васильевна ничуть не сожалеет.
Народная артистка России Маргарита Конторина: "Театр и кино - это совершенно разные вещи. Театр - это живое. Это жизнь. Это каждый день. И каждый раз, когда ты играешь - это все равно что-то новое, и каждый спектакль идет по-новому. Один в один сыграть невозможно".
С высоты творческого и жизненного опыта в канун Старого Нового года всем нам, северянам, звезда заполярного театра пожелала исполнения желаний.
Народная артистка России Маргарита Конторина: "Чтобы все задуманное получалось, выполнялось. Чтобы было море любви, уважение близких. Чтобы люди не ссорились, чтобы часто встречались и чтобы, конечно, берегли друг друга".
Общение с большой актрисой - огромное удовольствие, и оно продолжится в этом году. В афише театра несколько спектаклей с ее участием. А 27 марта назначен творческий вечер Маргариты Конториной.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.37
Евро = 63.12
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.