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13.01.2017 18:50

Депутаты мурманского горсовета оценили транспортную доступность и работу УК в Росляково

Яков Осетров.

Депутаты мурманского горсовета посетили Росляково. Рейд - знаковый, ведь с момента, как посёлок стал микрорайоном столицы Заполярья, прошло 2 года, и сегодня можно подвести некоторые итоги. Первым делом оценили транспортную доступность. К росляковцам проложен 33-й автобусный маршрут, сделаны новые остановки. Увеличено количество машин по вечерам. Дворы и скверы - сотни кустов и деревьев, высаженных летом, прижились. В 2017 обустроят дорожки и поставят фонари. Во всем Росляково продолжат ремонт уличного освещения, лестниц, тротуаров и дорог. Отмечен вклад управляющей компании: свалки исчезли, кровли не текут.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Самое главное, что мы увидели и услышали - что люди берегут свой небольшой посёлок, они с удовольствием откликаются на все мероприятия по благоустройству, которые здесь проводятся. Работы тут предстоит еще много, как в любом микрорайоне Мурманска, и хочется пожелать жителям Росляково - так держать".
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