В Мурманске, как и по всей стране, в ночь на субботу россияне отметят Старый Новый Год

Яков Осетров.

Сегодня россияне отметят Старый Новый год. И этому не помешает пятница тринадцатое. Праздник появился в 1918, когда Россия перешла на Григорианский календарь. Даты сдвинулись, но люди по привычке начинали год и по старому стилю, и по новому, и это стало традицией. Непонятной иностранцам, но близкой нам. Ведь праздников много не бывает.

В Старый Новый год россияне, устав от обильных застолий Нового, больше всего жаждут развлечений.

Блиц: "Ощущения прекрасные. Вот внучка сейчас скажет. - Мне очень понравилось".

Впервые за последние годы столицу Заполярья украсили ледяные скульптуры, сделанные мастерами из Перми. Кристально прозрачный лёд привезли из Мончегорска, на извлечение 300 кубометров ушла неделя, на ювелирный труд резчиков - бесчисленное множество часов, но результат стоил усилий. Яркие скульптуры словно живые. Они уже стали объектом для фотосессий. "Как в сказку попали!" - говорят люди.

Блиц-опрос: "Очень понравилась подсветка, очень классная, и в ночное время прямо серотонин выделяется, радости много. Вообще непонятно, как они сделали такую красоту - незабываемые впечатления".

Ледовых фигур почти 40, и каждая как произведение искусства. В центре города поселились Баба-Яга, Кощей и другие герои сказок. В Первомайском округе вот-вот закончат лабиринт с белыми медведями. На Семёновском озере обосновались Снежная Королева и команда Врунгеля. Капитана, правда, уже успели обидеть - сломали штурвал. Поэтому арт-объекты взяли под охрану.

Директор муниципального учреждения "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Хоть у нас и Север, холод, и в минус, и в плюс перепады температур, но все равно что-то нас радует в нашем любимом городе"

Особое значение Старый Новый год имеет для верующих, ибо Новый они не могут праздновать с размахом из-за рождественского поста. Сейчас же, во время святок, позволено почти всё, кроме гаданий.

Блиц-опрос: "Конечно, отмечаем всей семьей. Дочь ждет от Деда Мороза подарочек".

Главное отличие Старого Нового года от Нового в том, что Старый - более спокойный, без суеты и хлопот. Поэтому именно сейчас можно по-настоящему прочувствовать очарование праздника и продлить это волшебство ещё на несколько дней.

Широкая славянская душа не позволяет скучать, и в предстоящее воскресенье в Кировске, на Большом Вудъявре, собираются массовым народным гуляньем отметить Всемирный день снега. Есть, что посмотреть и в Мурманске. Синоптики обещают - погода будет благоприятствовать прогулкам.







