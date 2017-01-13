Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
13.01.2017 18:25

В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд девушек

В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения.

В соревнованиях, которые проходили в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», приняли участие команды Мурманского политехнического лицея, мурманской гимназии № 3, школ № 41 и № 5 и оленегорской школы №21 – всего 51 спортсменка.

Среди команд девушек 2003-2004 годов рождения победила команда мурманской гимназии № 3, среди команд девушек 2001-2002 годов рождения – мурманчанки из школы № 41.

Победители и призеры награждены кубками, участники – медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Состязания проходили в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.37
Евро = 63.12
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.