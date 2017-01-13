В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд девушек

В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения.



В соревнованиях, которые проходили в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», приняли участие команды Мурманского политехнического лицея, мурманской гимназии № 3, школ № 41 и № 5 и оленегорской школы №21 – всего 51 спортсменка.



Среди команд девушек 2003-2004 годов рождения победила команда мурманской гимназии № 3, среди команд девушек 2001-2002 годов рождения – мурманчанки из школы № 41.



Победители и призеры награждены кубками, участники – медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.



Состязания проходили в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /