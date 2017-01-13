В Областном совете профсоюзов отметили лауреатов ежегодного конкурса, освещающих работу движения

Алексей Котович.

Сегодня, в День Российской печати, в Областном совете профсоюзов отметили лауреатов ежегодного конкурса "За объективность в создании публикаций, теле- и радиоматериалов, освещающих профсоюзное и рабочее движение Мурманской области, пропагандирующих идеи единства". В числе победителей и двое представителей нашей телерадиокомпании - корреспондент службы информационных и тематических программ телевидения Алексей Котович и телеоператор Сергей Корнаков.

Председатель мурманского Областного совета профсоюзов Александр Первухин: "Сегодня бывает так, что профсоюзы критикуют. Если это критика позитивная, то мы эту критику только приветствуем. Хочу поблагодарить СМИ за то, что предоставляется возможность выступить и донести до трудящихся те позитивные моменты, которых добивается профсоюзное движение, особенно в вопросах нового законодательства, потому что принятие новых норм трудового законодательства тоже позволяет трудящимся правильно и грамотно отстаивать свою позицию".







