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13.01.2017 17:43

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда, утром в воскресенье, служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели.
Рабочая встреча президента России с губернатором Мурманской области. Марина Ковтун доложила Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и реализации крупных инвестиционных и экологических проектов.
Митинги памяти и шествия. 75 лет назад столица Заполярья приняла от  союзников по антигитлеровской коалиции первый Арктический конвой "PQ-7" со стратегическими грузами.
"Гонконгский" грипп и ОРВИ. Эпидемиологическую обстановку в регионе в студии прокомментирует министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.
Подробности - вместе с другими темами, включая исполнение прокуратурой поручения президента проверить, как в субъектах действует система капремонта, в "Событиях недели". Эфир начнется в 10 часов 20 минут на канале "Россия 1".
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