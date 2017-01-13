Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда, утром в воскресенье, служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели.

Рабочая встреча президента России с губернатором Мурманской области. Марина Ковтун доложила Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и реализации крупных инвестиционных и экологических проектов.

Митинги памяти и шествия. 75 лет назад столица Заполярья приняла от союзников по антигитлеровской коалиции первый Арктический конвой "PQ-7" со стратегическими грузами.

"Гонконгский" грипп и ОРВИ. Эпидемиологическую обстановку в регионе в студии прокомментирует министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

Подробности - вместе с другими темами, включая исполнение прокуратурой поручения президента проверить, как в субъектах действует система капремонта, в "Событиях недели". Эфир начнется в 10 часов 20 минут на канале "Россия 1".