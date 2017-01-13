Сотрудники колонии особого режима предотвратили доставку в учреждение запрещённых веществ

Очередной случай изъятия запрещенных веществ в почтовых отправлениях зафиксирован в одном из исправительных учреждений Мурманской области.

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии особого режима №16 при досмотре посылки, поступившей осуждённому от гражданки, проживающей в городе Апатиты, обнаружили два свертка с камнеобразным веществом темного цвета неизвестного происхождения. Пакеты были спрятаны ухищренным способом в конфетах «Марсианка».

Изъятая находка была передана сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка, вещество направлено на экспертизу.

Напоминаем, что за передачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов статьёй 228 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Наказуема не только оконченная передача, но и попытка передачи запрещенных предметов, изделий и веществ.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области