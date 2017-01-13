В Полярном ЗАТО Александровск полицейские задержали подозреваемого в краже со склада предприятия

В отдел полиции по г. Полярный ОМВД России по ЗАТО Александровск в конце прошлого года поступило заявление от руководства одного из предприятий города о том, что из складского помещения, находящегося в подвальном помещении, украдены шесть бухт медной трубки для кондиционеров. Общая стоимость похищенного имущества составила около 12 тысяч рублей. Полицейские установили, что злоумышленник проник в подвал путем срыва проушины навесного замка на входной двери в подвал.

По факту кражи в отношении неустановленного лица полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, хищение медных изделий совершил ранее не судимый житель Полярного 1988 года рождения. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Он признался в совершении преступления и рассказал, что увидел, где лежат упаковки с трубками, при получении одного из заказов на складе предприятия для фирмы, в которой он работает. В связи с тяжелым материальным положением он решил украть медные издения для последующего сбыта в качестве лома цветных металлов, однако не успел реализовать задуманное. Похищенное имущество житель Полярного вернул добровольно.

В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)