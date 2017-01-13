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13.01.2017 17:20

В Мурманске состоится первое в наступившем году заседание «Эрудит-клуба»

15 января в 15:00 состоится первое в наступившем году заседание «Эрудит-клуба». Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и  «Брейн-ринг» – это не только способ освежить в памяти знания из школьной программы. В первую очередь – это тренинг командной работы, лидерства и креативности. Кроме того, игра развивает умение слушать и слышать собеседников и грамотно и чётко доносить до них свои мысли.

Воскресный тур «Что? Где? Когда?» пройдёт на вопросах всероссийского синхронного турнира "Кубок Огненного Петуха". В игре примут участие как опытные игроки мурманского клуба интеллектуальных игр «Полярная сова», так и начинающие студенческие и молодёжные команды.
Приглашаются все желающие. Предварительная запись по телефону Медиатеки обязательна.


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