В Североморске полицейские рассказали подросткам о законопослушном поведении

В рамках ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед мороз» сотрудниками полиции города организован ряд мероприятий профилактической направленности.

Целью мероприятий была профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение доверия населения к полиции, формирование положительного образа сотрудника внутренних дел.

Одним из них стала встреча полицейских с воспитанниками кадетского корпуса общеобразовательной школы, на которой присутствовало более 30 ребят. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции в неформальной обстановке провели с подростками конкурсы, рассказали об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия. Полицейские также объяснили правила поведения в публичных местах, на проезжей части и транспортных объектах.

Прощаясь, организаторы акции вручили ребятам призы и подарки – футболки и браслеты с призывами к здоровому образу жизни.

Помимо встречи с кадетами, полицейские совместно с сотрудниками комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования ЗАТО г. Североморск и г.Островной посетили малообеспеченные семьи, семьи, состоящие на профилактическом учете в полиции, а также детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. По месту жительства с несовершеннолетними состоялись профилактические и воспитательные беседы.

Также сотрудниками полиции на всей территории обслуживания проведены профилактические рейды, направленные на выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МОМВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной)