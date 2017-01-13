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13.01.2017 16:30

Прокуратурой города Кировска выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой города Кировска проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По результатам проверки прокуратурой выявлены нарушения требований Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», выразившиеся в несвоевременном направлении ответа на обращение, а именно, по истечении 30-дневного срока, не обеспечении объективного, всестороннего рассмотрения обращений.
В связи с выявленными нарушениями главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Рассмотрение представления и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области
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