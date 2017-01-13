Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
13.01.2017 19:10

В Октябрьском округе Мурманска прошел рейд по проверке работы управляющих компаний

Алексей Котович.

Снегоборьба продолжается. Сегодня в Октябрьском округе Заполярной столицы прошел рейд по проверке работы управляющих компаний. Сейчас они проводятся ежедневно. Первая остановка - двор по проспекту Ленина-29. Здесь снег не вывозился давно. Хотя это закреплено утвержденными правилами благоустройства. Не расчищена и газонаполнительная станция.
Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройства управления Октябрьского округа администрации г. Мурманска Павел Воронин: "Помимо всего прочего здесь справа от меня находится детская площадка - видно, что уборка снега не производилась вовсе. В принципе снега по пояс, играть там невозможно детям. Тогда, как по правилам благоустройства, все площадки должны убираться".
В маршруте проверок - площадка у торгового центра ОКЕЙ. Здесь также не вывозится снег, хотя администрация гипермаркета обязана это делать. По результатам проверки будут составлены акты об административных правонарушениях. Все документы направят в прокуратуру или в отдел полиции для привлечения к ответственности нерадивых руководителей.
Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев: "Я думаю, что администрация округа составит протокол и будет наказание. Хотя наша цель, я всегда говорю, - не наказать. А цель наша такая, чтобы привести в порядок город, и предупредить. Надо сказать, что вот эти рейды депутатские, администрации - приносят результаты. Буквально на днях поступило обращение - улица Тарана. И буквально на следующий день УК нашла технику. Убрали двор, убрали лестницу. И возникает вопрос - неужели раньше этого не видели?"
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.37
Евро = 63.12
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.