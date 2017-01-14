203 года назад в Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека

14 января 1814 года в Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека. В праздничном открытии участвовали более двухсот человек. В их числе были Г.Р. Державин, О.А. Кипренский, А.Х. Востоков, В.П. Стасов. Идея создания Публичной библиотеки уже давно витала в воздухе, и 18 век развил традицию собирания книг, идущую еще из Древней Руси. Распространился обычай заводить библиотеки в аристократических и богатых домах. Но частные коллекции и книжные собрания не могли в полной мере ускорить формирование русской интеллигенции из «просвещенных дворян», способствовать наращиванию слоя образованных «государственных людей», потребность в которых ощущалась все более. Не решало проблему и появление в первой половине 18 века государственных ведомственных библиотек (Академии наук, Академии художеств и других). Не удивительно, что чуткая к веяниям своего времени, Екатерина II обратила свое высочайшее внимание на такой важный источник народного просвещения, как публичная государственная библиотека. Именно Екатерина, за полтора года до своей кончины, одобрила проект создания в Санкт-Петербурге Императорской библиотеки. По замыслу императрицы национальная Библиотека должна была олицетворять мощь Российского государства, созидательный характер устремлений императрицы, ее приверженность идеалам века Просвещения. Подобно «образцу знатнейших публичных библиотек» Европы, хранивших архивы национальной печати и памятников письменности, новой библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг и рукописей. Было в этой идее и принципиально новое начало, подхваченное и укрепленное последующими поколениями русских библиотекарей. Национальная библиотека России была задумана и организована не только как книгохранилище, но одновременно как библиотека публичная, общедоступная. Она была учреждалась «в пользу любителей учености и просвещения», предназначалась для «публичного употребления» и ставила целью «общественное просвещение россиян». С ее появлением открылась новая глава в истории науки, культуры и образования России. Ежегодно в первые годы библиотеку посещало около шестисот читателей. Это были самые разные по общественному положению и происхождению люди. Купцы, ученые, мещане, учащиеся, чиновники, военные, представители духовенства и первые читательницы приобретали билеты на право посещения библиотеки. Среди читателей первых лет были Н.И. Лобачевский, Ф.П. Литке, В.К. Кюхельбекер. Библиотека и в нынешнее время пользуется большим спросом. В наши дни она называется Российская национальная (Публичная) библиотека. Ее фонд за это время значительно вырос. Только по количеству книг изданных до 1917 года библиотека обладает крупнейшим в мире фондом.

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