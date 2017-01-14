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14.01.2017 14:00

Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан на заседание музейного студенческого клуба «Арт-проектор»

14 января в 17.00 в Доме ремесел Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Книповича, д.23а) состоится заседание музейного студенческого клуба «Арт-проектор».

Заседание приурочено к 30-летию со дня смерти режиссёра Андрея Тарковского. На обсуждение будет вынесена одна из самых известных киноработ Андрея Тарковского – «Зеркало», фильма, ставшего культовым и вошедшего в классику как российского, так и мирового кинематографа. После просмотра фильма все присутствующие смогут обсудить фильм и его проблематику, а также поделиться мнениями.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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