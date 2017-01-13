Сегодня День российской печати

Илья Комлев.

Губернатор Марина Ковтун сегодня поздравила журналистов Заполярья с Днем российской печати. Они "пользуются заслуженным уважением читателей, коллег по цеху, представителей органов власти", - написала глава региона. 314 лет назад появилось первое периодическое издание страны. На Кольском Севере в начале ХХ века пионером был "Мурманский вестник". Сегодня главная газета региона носит то же название.

Новый дизайн недельного выпуска. Цвет и удобный формат будничного - это уже реальность. Перспектива - целый набор тематических спецпроектов. Один из них посвятят заповедным уголкам и экологическим проблемам Кольского полуострова.

Главный редактор газеты "Мурманский вестник" Оксана Глубокая: "Первой экологической проблеме на Кольском полуострове уже более 100 лет. Это пески в Кузомени. О том, как решается эта проблема сейчас, мы расскажем на страницах нашего нового проекта "Морошковый край".

К юбилею области на Кирова-46 вновь запустят "Машину времени", протестированную к 100-летию Мурманска. Путешествовать в ней будут по городам и не только в прошлое.

Редактор еженедельного выпуска газеты "Мурманский вестник" Дмитрий Коржов: "В первом выпуске "Машины времени", мы все-таки хотим связать эпохи, даже три времени прошлое, настоящее и будущее. Рассказывать о городе, ситуации, проблеме в развитии".

Время меняет многое. Газете с электронными СМИ сложно состязаться в оперативности. Ставка в борьбе за аудиторию - на глубину и точность изложения.

Ответственный секретарь газеты "Мурманский вестник" Евгений Зинов: "Мы прекрасно знаем, что есть такое выражение: "Что написано пером - не вырубишь топором". Мне кажется, вот эти буквы, которые запечатлены были в типографии вечером, они уже останутся навечно".

В мессенджере - фрагмент стандартного сухого ежедневного диалога. Оффлайн собеседники никогда не встречались. И каждый на общий продукт смотрит по-своему. Громкие заголовки, сенсации в типографии - ничто. А, скажем, несовпадение цветов будет большим событием.

Мастер Евгения Баранкова: "Дорогие журналисты, поздравляем вас с Днем печати. Мы вас очень любим. Желаем вам больших тиражей. Одна просьба от нас - не задерживайте нас. То есть, сдавайте свои материалы вовремя".

Большую часть времени занимает подготовка форм. На каждую цветную страницу их нужно четыре. А вот сама печать дело, на удивление, быстрое - 20 минут на пятитысячный тираж.

Совсем скоро сюда, в типографию за ним приедут экспедиторы, чтобы уже завтра утром вы могли найти газету в киосках, магазинах, почтовых отделениях. И узнать, например, как в Мурманске снять квартиру и не "вляпаться" в мошенников. Или каким виделось будущее города на заре его основания.









