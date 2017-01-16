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16.01.2017 16:00

Главные врачи в январе примут граждан в министерстве здравоохранения Мурманской области

Главные врачи трех медицинских организаций Мурманской области примут северян в министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Прием граждан будет осуществляться по пятницам с 15.00 - 17.00 по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, каб. 107.

Дата

Время

приема

Руководитель медицинской организации

20.01.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна

27.01.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич



/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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