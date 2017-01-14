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14.01.2017 13:00

В областном центре состоится концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением московского дирижера и композитора Дмитрия Полякова

14 января филармония приглашает на первый в новом году концерт Мурманского филармонического оркестра, который выступит под управлением московского дирижера и композитора Дмитрия Полякова. Дмитрий уже не раз выступал с нашим оркестром. Но на этот раз мы впервые познакомимся с ним и как с композитором – оркестр исполнит его сочинение - Концерт для струнных. Также в программе произведения Малера, Шнитке и Свиридова. Солист – талантливый российский пианист, живущий ныне в Германии, Михаил Мордвинов, уже знакомый нашим слушателям.
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