В Заполярье стартовал областной детско-юношеский фотоконкурс «Край, в котором мы живем»

Начался прием заявок на участие в областном детско-юношеском фотоконкурсе «Край, в котором мы живем». К участию приглашаются фотоклубы, детско-юношеские фотостудии и отдельные авторы. В этом году тема фотоконкурса: «Традиционная народная культура Кольского Заполярья» - люди, ремёсла, народные праздники, выставки и фольклорные коллективы.

Открытие фотовыставки и награждение участников и победителей фотоконкурса состоится 22 апреля 2017 года.

Все конкурсанты награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории, а также специальные дипломы.

Мероприятие направлено на популяризацию фотоискусства, как вида развивающей досуговой деятельности среди школьников, знакомство детей и подростков с объектами нематериального культурного наследия по средствам фотографии и привлечение детей и подростков к занятиям художественной фотографией.

Заявки на участие принимаются до 30 марта 2017 года. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.odkkirova.ru (раздел «Документы»), там же вы найдете заявку на участие.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-75-35