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11.01.2017 11:36

Отделение Пенсионного фонда по Мурманской области информирует о повышении пенсий и социальных выплат в 2017 году

В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а государственные пенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%. Вместе со страховой пенсией вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла. С февраля 2017 года он будет равен 78,58 рубля.

На 5,8% с 1 февраля будут проиндексированы и размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. 

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года будет произведен перерасчет страховых пенсий. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.


/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /

 
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