Сегодня в Заполярье стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017 году открывает олимпиада по французскому языку. Участниками регионального этапа олимпиады по французскому языку станут 9 победителей и призеров муниципального этапа: 3 учащихся 9-х классов, 3 – 10-х классов и 3 – 11-х классов.

Участникам олимпиады предстоит показать свои знания и умения в 4 конкурсах: лексико-грамматический тест, понимание устного текста, понимание письменных текстов, продуцирование письменной речи.

Министерство образования и науки Мурманской области