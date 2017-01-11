В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла акция «Первый в Новом году!»

9 января в отделе психологической поддержки читателей прошла акция «Первый в Новом году!»
В этот день всем кто пришел в отдел к психологам почитать, поиграть и просто пообщаться сотрудники дарили новогодние пожелания от литературных героев и вручали сладкие призы.
Юные читатели участвовали в викторине «В гостях у Снегурочки», отгадывали кроссворд по сказкам и зимние загадки, играли в весёлые игры.
Даже свои первые в новом году школьные домашние задания пятиклассники делали в библиотеке.
Областная детско-юношеская библиотека