В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла акция «Первый в Новом году!»

9 января в отделе психологической поддержки читателей прошла акция «Первый в Новом году!»

В этот день всем кто пришел в отдел к психологам почитать, поиграть и просто пообщаться сотрудники дарили новогодние пожелания от литературных героев и вручали сладкие призы.

Юные читатели участвовали в викторине «В гостях у Снегурочки», отгадывали кроссворд по сказкам и зимние загадки, играли в весёлые игры.

Даже свои первые в новом году школьные домашние задания пятиклассники делали в библиотеке.

Областная детско-юношеская библиотека