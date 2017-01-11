В Мурманской области сотрудники Роспотребнадзора наложили арест на лосьоны, реализацию которых приостановили

Елена Сивонен.



Арест на лосьоны, реализацию которых приостановили, - "Боярышник" и "Сила природы", - наложили сотрудники Роспотребнадзора. Они провели спецмероприятие. По информации, поступившей на "горячую линию" отдела в городах Мончегорск, Оленегорск и Ловозерском районе, обследовали кафе и магазин. В складских помещениях обнаружили семь с лишним тысяч запрещенных флаконов. Товар арестовали. Склад опечатали. Напомним, причиной для приостановки продаж продукции стал инцидент в Иркутской области. Больше ста жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом, 77 человек, по последним данным, скончались.