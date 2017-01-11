В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 января.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
11.00 – 13.00 ул. Шмидта, 1 (корп. 3)
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 11 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 13 ЯНВАРЯ ул. Героев Рыбачьего, 9, 26
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 проспект Героев-североморцев, 65, 67
ул. Трудовых резервов, 6, 13
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска