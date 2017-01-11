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11.01.2017 09:50

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

11.00 – 13.00        ул. Шмидта, 1 (корп. 3)

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 11 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 13 ЯНВАРЯ  ул. Героев Рыбачьего, 9, 26

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00        проспект Героев-североморцев, 65, 67
ул. Трудовых резервов, 6, 13

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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