"Мы в ответе за дом, в котором живем". В Заполярье детские рисунки стали основой для оформления календарей

Илья Комлев.

Яркие, красивые, праздничные и оптимистичные. Детские рисунки стали основой для оформления календарей. Организаторы конкурса "Мы в ответе за дом, в котором живем" сдержали обещание. Победители и призеры творческого состязания скоро получат на память сувениры со своими работами. В прошлом году инициатива регионального фонда капремонта нашла живой отклик. Образы идеальных домов ребята присылали не только из Мурманской области, но даже Бурятии. В планах на этот год конкурс тоже есть. Но его участниками станут строительные компании, а жюри— северяне.

И.о. генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области" Владимир Киселев: "Мы планировали как раз, что в первую очередь работу подрядчиков будут оценивать собственники. То есть те подрядчики, на которых много жалоб, естественно в антирейтинг уйдут. А те, кого благодарят, наоборот в число лучших подрядчиков выдут".