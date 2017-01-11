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11.01.2017 09:27

"Мы в ответе за дом, в котором живем". В Заполярье детские рисунки стали основой для оформления календарей

Илья Комлев.

Яркие, красивые, праздничные и оптимистичные. Детские рисунки стали основой для оформления календарей. Организаторы конкурса "Мы в ответе за дом, в котором живем" сдержали обещание. Победители и призеры творческого состязания скоро получат на память сувениры со своими работами. В прошлом году инициатива регионального фонда капремонта нашла живой отклик. Образы идеальных домов ребята присылали не только из Мурманской области, но даже Бурятии. В планах на этот год конкурс тоже есть. Но его участниками станут строительные компании, а жюри— северяне.
И.о. генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области" Владимир Киселев: "Мы планировали как раз, что в первую очередь работу подрядчиков будут оценивать собственники. То есть те подрядчики, на которых много жалоб, естественно в антирейтинг уйдут. А те, кого благодарят, наоборот в число лучших подрядчиков выдут".
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