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11.01.2017 09:12

75 лет назад столица Заполярья приняла от союзников по антигитлеровской коалиции первый Арктический конвой "Пикью-7"

Яков Осетров.

Сегодня Мурманск отмечает дату, которая сыграла огромную роль в истории страны: 75 лет назад столица Заполярья приняла от союзников по антигитлеровской коалиции первый Арктический конвой "Пикью-7". Стратегический груз по американской системе "ленд-лиз", то есть в аренду и в долг. Стоит - помнить, что участники конвоев отдавали то, что дороже денег - они рисковали жизнью. Отражая атаки фашистов, многие погибали, но благодаря выжившим - Советский Союз получил оружие, самолеты, танки, горючее, продукты - всё то, что помогло обеспечить перелом сил и приблизило Великую Победу.
Научный сотрудник отдела истории Мурманского областного краеведческого музея Павел Шутас: "Роль Пикью-7 неоценима, потому то в составе 9 транспортных судов перевозилось большое количество сырья, в том числе высококачественного бензина, для нужд флота. За этим конвоем последовали многие другие и потребности промышленности, потребности Северного флота - они активно пополнялись. Все это было очень важно".
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