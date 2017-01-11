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11.01.2017 08:57

В столице Заполярья состоялись завершающие игры баскетбольного рождественского турнира памяти Виктора Блохина

Светлана Деменева.

В Мурманске состоялись завершающие игры баскетбольного рождественского турнира памяти Виктора Блохина. Соревнования традиционные. Прошли в 16-й раз. В них приняли участие спортсмены со всего Северо-Запада страны, Москвы и Московской области. 9 команд. Две возрастные группы: юноши 2002 года рождения и 2006-го.
Директор СДЮСШОР № 8 им. В. Блохина Максим Кулебакин: "Уровень Северо-Запада хороший. Конечно, с Центральной Россией, с Москвой как в принципе, и всем регионам нашей страны, тягаться тяжеловато. Но, в принципе, нормальные ребята, хорошие спортсмены".
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