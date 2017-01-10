Интернет-карта идей и предложений северян. Год экологии стартовал в регионе появлением специального ресурса

Илья Комлев.

Год экологии в регионе стартовал с открытой Интернет-страницы. Тематический ресурс доступен для идей и предложений северян.

Один из самых крупных проектов - полигон бытовых отходов. Уже к концу нынешнего года на севере области будет заложена основа цивилизованного обращения с мусором.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова: "Мы планируем ввести в эксплуатацию полигон, мусоросортировочный комплекс и ряд мусороперегрузочных станций. Нельзя сказать, что проблема будет решена в рамках одного года, но тем не менее, полигон будет построен. Отходы будут свозиться именно туда. И, конечно, одновременно будут усилены контрольно-надзорные мероприятия".

Доступнее станет Сейдъявр. Экологическую тропу, над обустройством которой работали в прошлом году, постараются адаптировать для людей с особыми потребностями. Всех, кто уже оценил красоту заповедных мест, призывают делиться с земляками фотовпечатлениями.

Консультант отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Мария Шулина: "Конкурс будет объявлен в нескольких номинациях, в том числе, и сезоны года мы просим представлять, и животный мир, и просто удивительные виды".

На Терском берегу ученые, экологи и местные жители попытаются найти решение одной из старейших антропогенных проблем Кольского Севера - остановить рост песчаной пустыни у села Кузомень.

Директор Баренцевоморского отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Суткайтис: "В идеале - чтобы была закреплена полоса вдоль реки, чтобы это меньше оказывало негативного влияния на реку, и были созданы устойчивые культуры, устойчивые посадки вокруг села Кузомень".

Утратит часть своей славы символа безысходности - Териберка. Руины, портившие местный пейзаж, начнут разбирать, строительный мусор - утилизировать.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Планируем в этом году программой по благоустройству включить в программу по благоустройству снос и ликвидацию еще около 30 разрушенных и полуразрушенных строений".

Всего в региональном плане Года экологии 7 направлений работы. По большинству из них мероприятия предусмотрены как на областном, так и муниципальном уровнях.

Ученые утверждают, что через полвека главным и самым ценным ресурсом человечества будет вода, обычная чистая пресная вода. В Год экологии в Кольском районе взялись за решение застарелой проблемы. К весне должен быть готов проект рекультивации пометохранилища птицефабрики "Снежная", которое каждую весну грозит отравить воду в реке, питающей Мурманск.











