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10.01.2017 19:05

По факту выката самолета за взлетную полосу возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается

Елена Сивонен.

По факту выката самолета Боинг-737 за пределы взлетно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело. Напомним, инцидент произошел в аэропорту "Мурманск" 7 декабря в 23:36. Воздушное судно при посадке выкатилось за пределы полосы на 90 метров. На борту находилось 130 пассажиров, пять членов экипажа. К счастью, обошлось без пострадавших. Аэропорт "Мурманск" в результате чрезвычайного происшествия закрылся на несколько часов. Самолеты направлением в Заполярье разворачивали в аэропорты вылета. Приказом Росавиации к расследованию инцидента приступила специально созданная комиссия.
Руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ Вячеслав Казин: "Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителя". Допущен комплекс нарушений. Виновные лица будут установлены в ходе следствия. Могу сказать, что судно было обследовано, на следующий день оно улетело, пилоты были допущены к своей профессиональной деятельности".
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