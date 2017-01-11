Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.

Сегодня - 11 января – День заповедников и национальных парков. Он отмечается в России с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. А ровно 100 лет назад - 11 января 1917 года - решением правительства в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Именно к этой дате приурочен объявленный в России Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий. О том, какие мероприятия пройдут в Мурманской области, речь пойдёт сегодня в дневном эфире «Радио России – Мурманск» в программе «Факты и комментарии». На вопросы радиослушателей ответит министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.





