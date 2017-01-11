Как встречали Рождество в поморских селах Терского берега? Для мурманских школьников в ДК им. С.М. Кирова провели познавательную программу

Светлана Деменева.

Как встречали Рождество в поморских селах Терского берега? Какими они были - святочные гадания? Познавательная программа для мурманских школьников в ДК Кирова. Составили ее специально для детей. Провели - участники фольклорного ансамбля "Беломорье". Рассказы и сказки на поморском диалекте и о поморской рождественской козуле, о традициях самого праздника Рождество. Народные, обрядовые и церковные песни и колядки. Для большего интереса в программу включили викторины и конкурсы.

Руководитель фольклорного ансамбля ДК им. С.М. Кирова "Беломорье" Людмила Рогатых: "Я, конечно, понимаю, что детей чаще приглашают на развлекуху - но у нас там есть и развлекательные моменты. Но, по- моему, больше познавательного".





