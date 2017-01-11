За ненадлежащее содержание улично-дорожной сети столицы Заполярья сотрудниками ГИБДД вынесено 10 постановлений

Алексей Котович.

С начала года сотрудники ГИБДД вынесли 10 постановлений. На должностных и юридических лиц. За недобросовестное содержание улично-дорожной сети областного центра. Речь о дорогах общего пользования. В первую очередь, тех, по которым курсирует общественный транспорт. Полосы заужены - из-за несвоевременного вывоза снега. Сугробы и вблизи переходов. Они увеличивают вероятность случайных наездов на пешеходов.

Заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД по Мурманской области Михаил Ничаев: "Это и проспект Кольский, и проспект Ленина, и второстепенные прилегающие улицы. Сотрудниками Госавтоинспекции везде, где выявляются недостатки, составляются акты. В январе составлены более 100 актов недостатков УДС, соответственно, часть актов уже в настоящее время отработаны. Юридические и должностные лица понесут необходимую ответственность".





