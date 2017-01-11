Сегодня День заповедников и национальных парков - эту дату начали отмечать в России с 1997 года по инициативе ряда экологических организаций. Особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного подчинения в нашей стране более 13 тысяч. Из них 110 заповедников и 48 национальных парков, а также 63 заказника федерального значения. Ежегодно образуются новые - в 2015 году на юге Дальнего Востока учрежден национальный парк "Бикин" на площади более миллиона гектаров.

В наступившем 2016 году ожидается создание заказника на Соловецком архипелаге, национальный парк "Ладожские шхеры" в Карелии, национальный парк "Сенгилеевские горы" в Ульяновской области, заповедник "Васюганский" в Томской и Новосибирской областях, федеральный заказник на Новосибирских островах.

На территории Мурманской области функционируют три заповедника - Лапландский, Кандалакшский и Пасвик а также Полярно-альпийский ботанический сад-институт в Кировске.

Лапландский заповедник - один из старейших в России. Он был основан в 1930 году с целью сохранения популяции дикого северного оленя и "всего географического ландшафта в естественной неприкосновенности". А вот природный заповедник Пасвик появился сравнительно недавно - в 1992 году - и имеет статус международного.