Мурманчанка стала жертвой телефонных мошенников

В дежурную часть отдела полиции города обратилась 55-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что неизвестное лицо посредством мобильной связи совершило в отношении нее мошеннические действия.

Полицейские выяснили, что на мобильный телефон пенсионерки поступило смс-сообщение об участии в акции, проводимой банком. Женщине в виде поощрения предлагалось получить бонусы в размере 5 тысяч рублей.

Северянка перешла по электронной ссылке, указанной в смс-сообщении, на некий сайт, где ввела личные данные счета банковской карты, а также присланный ей на телефон пароль. Таким образом злоумышленникам удалось похитить ее денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Мурманской области напоминает гражданам о необходимости быть бдительными, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников.

Ни в коем случае не следует выполнять требований и просьб, поступающих с неизвестных номеров мобильных или стационарных телефонов, от неизвестных лиц, совершать любые платежные операции по данным просьбам.

Если Вам на телефон поступают звонки сомнительного содержания, сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области