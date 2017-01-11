Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
11.01.2017 10:45

Мурманчанка стала жертвой телефонных мошенников

В дежурную часть отдела полиции города обратилась 55-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что неизвестное лицо посредством мобильной связи совершило в отношении нее мошеннические действия.

Полицейские выяснили, что на мобильный телефон пенсионерки поступило смс-сообщение об участии в акции, проводимой банком. Женщине в виде поощрения предлагалось получить бонусы в размере 5 тысяч рублей.

Северянка перешла по электронной ссылке, указанной в смс-сообщении, на некий сайт, где ввела личные данные счета банковской карты, а также присланный ей на телефон пароль. Таким образом злоумышленникам удалось похитить ее денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Мурманской области напоминает гражданам о необходимости быть бдительными, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников.

Ни в коем случае не следует выполнять требований и просьб, поступающих с неизвестных номеров мобильных или стационарных телефонов, от неизвестных лиц, совершать любые платежные операции по данным просьбам.

Если Вам на телефон поступают звонки сомнительного содержания, сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.95
Евро = 63.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.