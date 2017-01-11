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11.01.2017 09:20

В Кандалакше прошел межрегиональный турнир по самбо

Елена Сивонен.

Первые крупные соревнования года - в Кандалакше. Дворец спорта принял межрегиональный турнир по самбо. - традиционный. Прошел уже в шестой раз. Участие в нем приняли больше ста спортсменов со всей Мурманской области, а также из Рязани, Череповца и Петрозаводска. Победа, как среди самбистов, так и самбисток, в основном, за кандалакшанами. Местная школа борьбы - сильная. Результаты спортсменов всегда высокие. Сейчас организаторы соревнований обсуждают возможность проведения в Кандалакше состязаний по самбо всероссийского масштаба.
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