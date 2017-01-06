Сегодня рождественский Сочельник

Артем Дашевский.

Считанные часы остались до главного христианского праздника Рождества Христова. Этому посвятили теплую встречу в центре ремесел. На "Рождественские посиделки" пригласили детей из культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Не испугал и сильный мороз. В программе - забавы, колядки, викторины, встречи с героями любимых произведений. С собой ребята привезли частичку своего творчества. Здесь же развернулась и выставка-ярмарка. Это прекрасная возможность обмена опытом и налаживания дружеских связей. Ну и, по традиции, в праздник никто не остался без подарка.

Заведующая отделом народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея Галина Жаравина: "Дети будут работать у нас на мастер-классах, и каждый сделает игрушку - символ нового года - для своих близких".





