Каким был для заполярных промысловиков ушедший 2016 год и какие надежды возлагают на новый - 2017?

Андрей Зайцев.

Праздничные дни, которые сегодня, к слову, перешагнули экватор - не для тех, кто в море. Промысловые компании с первого января начали осваивать квоту. Уже подведены итоги ушедшего 2016 и построены планы на 2017. И рыбаки возлагают на новый год большие надежды.

И 2016 и 2017 - время изменений законодательной базы. Реформа рыбохозяйственного комплекса, исторического принципа наделения промысловыми объёмами, строительство новых судов, появление новых предприятий. Всё это стало реальностью с принятием на федеральном уровне принципа выдачи "квот под киль". Кто не строится в России, тот и долю не получит. Время горячих споров позади. Впереди процесс доработки закона.

Председатель координационного совета ассоциаций, объединений и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна Вячеслав Зиланов: "Мы, рыбаки, рассчитываем на то (и ассоциация, и объединение), что будет прозрачная, доступная инвестиционная схема".

Насколько масштабными будут изменения, стало понятно на мартовском форуме по судостроению и безопасности мореплавания, который прошёл в Мурманске. Сам принцип "квоты под киль" так или иначе принимался рыбацким сообществом.

Кроме того, многие судостроительные предприятия в последний раз работали с рыболовными проектами десятилетия назад.

Первый заместитель руководителя судостроительного завода "Вымпел" (Рыбинск) Виктор Доскин: "За свою историю, предприятие построило 25 рыболовных сейнеров-траулеров проекта 13303. Это 80-96-й год".

Закон по оценке многих специалистов так или иначе, но разделил рыбацкое сообщество. На добросовестных пользователей квот и не очень. И в выигрыше в первую очередь окажется тот, кто задумался об обновлении флота ещё задолго до начала разговоров об изменении законодательства.

Руководитель рыбопромысловой компании Юрий Задворный: "Самое главное для нас сегодня - это начать работу по тем поправкам, которые внесены в закон о рыболовстве. То есть, в ближайшее время начать строительство новых кораблей".

Два последних года обсуждались изменения в закон о рыболовстве. В августе основные положения приняли. Новые правила игры вступят в силу после 2018 года. В оставшееся время необходимо отшлифовать все подзаконные акты, в основном, они будут касаться порядка распределения инвестиционных квот.

Председатель правления НО "Союз рыбопромышленников Севера" Владимир Григорьев: "Надеемся, что в 2017 году нас ожидает создание комиссии, приём заявок на строительство и, я думаю, что где-то с 2018 года начнётся строительство нового промыслового флота в России. Сейчас самая главная задача - запустить. Если запустим, тяжело всегда первым, они и получат инвестиционные квоты. На них потренируются, а остальные уже пойдут за ними следом".





