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05.01.2017 19:00

Подарки пешеходам и водителям. Дед Мороз вместе с инспекторами ГИБДД поздравили северян

Татьяна Нестерова.

Кому еще в эти дни не до отдыха, так это Деду Морозу и Снегурочке. Главные новогодние герои вместе с полицейскими подарили праздник участникам дорожного движения - пешеходам и водителям.   Традиционно в столице Заполярья в новогодние и рождественские дни сотрудники ГИБДД проводят профилактическую акцию-напоминание о безопасности на дорогах. Маленьким пешеходам, в качестве подарка - светоотражатели, чтобы быть заметнее в условиях полярной ночи. Водителям - красочные памятки и сувениры.
Инспектор группы по пропаганде ОБДСП ГИБДД УМВД России по Мурманской области Евгения Новикова: "Особенно мы просим в новогодние праздники не садится за руль в состоянии опьянения. И, пожалуйста, побеспокойтесь о своих близких, передайте им такую же просьбу".
Дед Мороз и Снегурочка напомнили молодым родителям о необходимости пользоваться детскими удерживающими устройствами. Всем северянам сотрудники ГИБДД еще раз рассказали о необходимости быть внимательными и взаимовежливыми друг к другу. Соблюдение правил дорожного движения - гарантия безопасности: "В Новом году желаем счастья, здоровья и надеемся, что дороги будут безопасными".
Дед Мороз: "Главное - соблюдение правил дорожного движения. С Новым годом вас, друзья. Счастья, любви и здоровья".
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