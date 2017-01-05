Яков Осетров.

С первых дней нового года в Мурманской области продолжается реализация важнейших социальных программ, от которых зависит достойная жизнь многих тысяч северян. Тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Многое уже сделано и многое еще предстоит.

В 2017 году социальные программы обогатятся дополнительными опциями. Создавая доступную среду для инвалидов, например, особое внимание уделят средствам реабилитации. Одно из них - система "Исток" для слабослышащих. Отсекая шумы, она позволяет воспринимать громкую, четкую речь. Прибор полезен, прежде всего, в поликлиниках, на вокзалах - в общественных местах. И общая задача всех региональных министерств - внедрить эту новинку.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Каждому раздать вряд ли получится, но оборудовать учреждения, в которые обращаются люди с проблемами со слухом, я думаю, это возможно. Это не колоссальные затраты, это один из элементов, который реально сделает жизнь лучше".

Задача общества слепых - спасти от банкротства своё единственное предприятие - картонажную фабрику. Цель №2 - спецсредства. Уличные навигаторы. Говорящие бытовые приборы. В их покупке помогают и власти, и спонсоры. Их поддержка даёт инвалидам силы жить, несмотря на трудности. Заниматься творчеством. Учиться. Создавать семьи.

Председатель Мурманской региональной организации Всероссийского общества слепых Виктор Чирков: "Пришел один военный - растерялся, и жена ушла, и всё. Потом мы его раскачали, он сейчас работает массажистом, и жена к нему вернулась, и семья. Вот такие дела".

Чтобы увеличить ассортимент и доступность социальных услуг, их постепенно погружают в конкурентную среду, привлекая негосударственные организации.

Начальник управления социального обслуживания министерства социального развития Мурманской области Элла Хомутова: "В этом году их уже 8. Просто объём услуг, которые они предоставляют, ещё недостаточно велик и число обслуживаемых граждан всего 1 процент".

А по госзаданию - должно быть 28 процентов. Чтобы привлечь малый бизнес, его дополнительные расходы покрывают из областного бюджета. Причем, если раньше компенсацию платили раз в квартал, то теперь она станет ежемесячной.

К решению острых проблем - Минсоцразвития привлекают экспертов. В том числе - членов общественного Совета, они оценивают качество услуг.

Член общественного Совета при Министерстве социального развития Мурманской области, доцент МАГУ Ольга Тузова: "70 процентов организаций по Мурманской области прошли эту независимую оценку".

Выводы общественников не остаются без внимания, и в этом году ещё 40 объектов инфраструктуры станут доступными для инвалидов.









