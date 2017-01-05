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05.01.2017 18:25

Постановка, полная волшебства. Воспитанники детского дома "Ровесник" отметили новый год известной сказкой

Любовь Дубова.

"Питер Пен и его друзья". Известной сказкой на новый лад завершили 2016 год воспитанники детского дома "Ровесник". Постановка, полная волшебства. Ребята готовили её долго и на праздник пригласили своих друзей. У центра, где сегодня живут дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, немало социальных партнеров, которые всегда готовы прийти на помощь.
Руководитель Следственного управления СК РФ Мурманской области Николай Коннонов: "Мы довольно недавно стали с вами социальными партнерами, но мы видим, насколько ваш коллектив дружный, насколько  взрослые любят вас, насколько вы любите их, насколько между вами есть взаимопонимание и дружеская поддержка".
Спартак Зайцев: "В этом году я попал сюда, в детский дом, познакомился со всеми ребятами. Коллектив тут прикольный. воспитатели очень тянутся к детям".
Год для центра юбилейный, прошел интересно и ярко.  За 60 лет "Ровесник" стал родным почти для 2000 детей и подростков. Сегодня это второй дом для 45 северян. В основном, старших школьников. Зимние каникулы здесь тоже насыщенные.
Директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Ровесник" Любовь Максименко: "Очень много будет выездов, интересных экскурсий. Они поедут в "Огни Мурманска", поедут в"Снежную деревню" города Кировска, поедут в Мончегорск к Деду Морозу и будет очень много мероприятий семейных здесь, внутри дома".


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