Постановка, полная волшебства. Воспитанники детского дома "Ровесник" отметили новый год известной сказкой

Любовь Дубова.

"Питер Пен и его друзья". Известной сказкой на новый лад завершили 2016 год воспитанники детского дома "Ровесник". Постановка, полная волшебства. Ребята готовили её долго и на праздник пригласили своих друзей. У центра, где сегодня живут дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, немало социальных партнеров, которые всегда готовы прийти на помощь.

Руководитель Следственного управления СК РФ Мурманской области Николай Коннонов: "Мы довольно недавно стали с вами социальными партнерами, но мы видим, насколько ваш коллектив дружный, насколько взрослые любят вас, насколько вы любите их, насколько между вами есть взаимопонимание и дружеская поддержка".

Спартак Зайцев: "В этом году я попал сюда, в детский дом, познакомился со всеми ребятами. Коллектив тут прикольный. воспитатели очень тянутся к детям".

Год для центра юбилейный, прошел интересно и ярко. За 60 лет "Ровесник" стал родным почти для 2000 детей и подростков. Сегодня это второй дом для 45 северян. В основном, старших школьников. Зимние каникулы здесь тоже насыщенные.

Директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Ровесник" Любовь Максименко: "Очень много будет выездов, интересных экскурсий. Они поедут в "Огни Мурманска", поедут в"Снежную деревню" города Кировска, поедут в Мончегорск к Деду Морозу и будет очень много мероприятий семейных здесь, внутри дома".





