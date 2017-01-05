Поиск ответов на глобальные вопросы. Лекторий "Край в котором мы живем" объединил неравнодушных к науке

Илья Комлев.

От дел праздничных к вопросам глобальным! Из-за чего полярный день длиннее полярной ночи? Где у нас искать вечную мерзлоту? И почему Мурманская область и Кольское Заполярье - далеко не синонимы? Поиски ответов на эти и другие вопросы в Апатитах объединили единомышленников в лектории "Край, в котором мы живем". С этого года он будет работать и в Мурманске.

Помните знаменитый фильм "Карнавальная ночь" ? Там лекция становилась интересной только после 3-4, а лучше - пяти звезд. В Апатитах, в библиотеке имени Гладиной, лекции проходят иначе. Сюда силком никого не тянут. Организовавшие клуб ученые, темы выбирают близкие, изложение - популярное.

Секретарь регионального отделения Русского ботанического общества Евгений Боровичев: "Каждый раз, в зависимости от темы, приходят разные люди. Вот, например, была тема про использовании растений при изготовлении алкогольной продукции. Называлась она "Хмельной ботаник". И была очень широкая аудитория".

Фраза "Коротенько, минут на сорок" из той же "Карнавальной ночи" здесь воспринимается буквально. Академического часа, зачастую, не хватает, чтобы ответить на все вопросы.

Заведующая библиотекой имени Гладиной г. Апатиты Елена Ходотова: "Птиц мы определяли. У меня как раз был вопрос. И мы с Виктором Николаевичем как раз эту тему обсуждали, посмотрели атласы. И я установила, что эта птица называется чибис. Для этого нужно было прийти на эту лекцию, наверное. Хотя до этого я не знала, что у нас такие птицы водятся, не в городе, а в лесах".

Эта лекция о следах на снегу. Когда лучше всего их искать? Как по ним определить кто, давно ли в лесу пробегал и куда он спешил?

Руководитель Кольского центра охраны дикой природы Виктор Петров: "Бывают и очень интересные встречи. К сожалению, уже подальше от города можно встретить следы рыси. Да, это редкое животное. Это животное из Красной книги Мурманской области. Но, тем не менее, следы его можно найти. И в случае такой находки имеет смысл сообщить в то же наше областное министерство природных ресурсов и экологии, потому что это интересная находка".

Слушатель лектория Тамара Соколова: "Таволгу берут только верхнюю часть, когда она цветет. Потом ее мнут, потом ее прут. Потом ее тряпочкой прикрывают дня на три, чтобы она скисла. А потом ее сушат. И очень вкусный чай. Кстати, этот чай и поморы Терского берега тоже готовят".

Постоянные слушатели уже знают, что рефракция, приподнимая солнце над горизонтом, делает полярный день длиннее. Что сплошной вечной мерзлоты, как на Ямале, у нас нет. Что граница Кольского полуострова проходит по Коле, Ниве, Имандре и не вся Мурманская область лежит за полярным кругом. А впереди еще много интересных тем.





